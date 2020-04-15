Рубль почав падати в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на середу

В той час, як долар раптово почав дорожчати, в середу, 15 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 квітня, підвищився на 1 копійку до 3,16 грн за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу впав на 2 копійки і становить 3,74 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 15 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,74 Максимальний 3,55 3,95 Мінімальний 2,44 3,55

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 квітня на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Також НБУ нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку