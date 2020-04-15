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15 апреля 2020, среда, 05:30 368
Финансы 2020-04-15T05:30:01+03:00
Українські Новини
Курс НБУ на среду: гривна упала в цене

Курс НБУ на среду: гривна упала в цене

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс гривны к доллару
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 апреля, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD, в то время, как курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на вторник, 14 апреля, 9:30 понизился до 27,3045 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 апреля, на 16,18 коп. до 27,0404 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0655
1 доллар США 27,0899
1 швейцарский франк 28,1805
10 иен 2,5248
10 российских рублей 3,6989
1 евро 29,7081

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Ранаа сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

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