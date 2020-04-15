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15 квітня 2020, середа, 10:27 17
Економіка 2020-04-15T13:15:04+03:00
Українські Новини
Долар і євро раптово підскочили. Курс валют на 15 квітня

Долар і євро раптово підскочили. Курс валют на 15 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

В той час, як гривня почала падати, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 квітня на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 22,87 коп. до 29,2363 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 23,25 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,0547 27,4544 29,2363 29,9894 3,16 3,74
Максимальний 27,2700 27,7000 29,7500 30,3000 3,55 3,95
Мінімальний 26,7000 27,3000 27,9000 29,5000 2,44 3,55

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Також НБУ нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку

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