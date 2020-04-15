В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч

Станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 випадки коронавірусу, через який Україна вже 35-й день перебуває на карантині. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 241 випадок; Волинська область - 100 випадків; Дніпропетровська область - 74 випадки; Донецька область - 12 випадків; Житомирська область - 130 випадків; Закарпатська область - 110 випадків; Запорізька область - 99 випадків; Івано-Франківська область - 356 випадків; Кіровоградська область - 192 випадку; м. Київ - 612 випадків; Київська область - 230 випадків; Львівська область - 152 випадки; Луганська область - 4 випадки; Миколаївська область - 14 випадків; Одеська область - 70 випадків; Полтавська область - 27 випадків; Рівненська область - 173 випадки; Сумська область - 77 випадків; Тернопільська область - 287 випадків; Харківська область - 25 випадків; Херсонська область - 41 випадок; Хмельницька область - 34 випадки; Чернівецька область - 589 випадків; Черкаська область - 105 випадків; Чернігівська область - 10 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 у Центр надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт. Тим часом з початку року в Україні на коронавірус захворіли 594 медпрацівника. Також з лікарень Київської області звільняються лікарі через коронавірус і низькі зарплати.