В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч

Станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 випадки коронавірусу, через який Україна вже 35-й день перебуває на карантині. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 241 випадок;

Волинська область - 100 випадків;

Дніпропетровська область - 74 випадки;

Донецька область - 12 випадків;

Житомирська область - 130 випадків;

Закарпатська область - 110 випадків;

Запорізька область - 99 випадків;

Івано-Франківська область - 356 випадків;

Кіровоградська область - 192 випадку;

м. Київ - 612 випадків;

Київська область - 230 випадків;

Львівська область - 152 випадки;

Луганська область - 4 випадки;

Миколаївська область - 14 випадків;

Одеська область - 70 випадків;

Полтавська область - 27 випадків;

Рівненська область - 173 випадки;

Сумська область - 77 випадків;

Тернопільська область - 287 випадків;

Харківська область - 25 випадків;

Херсонська область - 41 випадок;

Хмельницька область - 34 випадки;

Чернівецька область - 589 випадків;

Черкаська область - 105 випадків;

Чернігівська область - 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 у Центр надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт.

Тим часом з початку року в Україні на коронавірус захворіли 594 медпрацівника. Також з лікарень Київської області звільняються лікарі через коронавірус і низькі зарплати.