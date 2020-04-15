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15 квітня 2020, середа, 09:35 106 Інфографіка
Суспільство 2020-04-15T13:15:04+03:00
Українські Новини
В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч

В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 випадки коронавірусу, через який Україна вже 35-й день перебуває на карантині. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 241 випадок;
  • Волинська область - 100 випадків;
  • Дніпропетровська область - 74 випадки;
  • Донецька область - 12 випадків;
  • Житомирська область - 130 випадків;
  • Закарпатська область - 110 випадків;
  • Запорізька область - 99 випадків;
  • Івано-Франківська область - 356 випадків;
  • Кіровоградська область - 192 випадку;
  • м. Київ - 612 випадків;
  • Київська область - 230 випадків;
  • Львівська область - 152 випадки;
  • Луганська область - 4 випадки;
  • Миколаївська область - 14 випадків;
  • Одеська область - 70 випадків;
  • Полтавська область - 27 випадків;
  • Рівненська область - 173 випадки;
  • Сумська область - 77 випадків;
  • Тернопільська область - 287 випадків;
  • Харківська область - 25 випадків;
  • Херсонська область - 41 випадок;
  • Хмельницька область - 34 випадки;
  • Чернівецька область - 589 випадків;
  • Черкаська область - 105 випадків;
  • Чернігівська область - 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 у Центр надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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Тим часом з початку року в Україні на коронавірус захворіли 594 медпрацівника. Також з лікарень Київської області звільняються лікарі через коронавірус і низькі зарплати.

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В Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених наближається до 4 тисяч
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