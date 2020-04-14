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14 апреля 2020, вторник, 21:39 26
Общество 2020-04-14T21:40:12+03:00
Українські Новини
Киев частично ограничит движение на некоторых дорогах с 15 апреля

Киев частично ограничит движение на некоторых дорогах с 15 апреля

Ярина Вацяк
Движение, Проспект Победы, Перекрытие дорог, Ограничение движения
Проспект Победы
Проспект Победы

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" частично ограничит движение на съезде с улицы Василенко на проспект Победы 15 и 18 апреля, на улице Малевича - с 16 апреля до 17 мая в то время, как въезды в Киев ограничат 1-2 полосами для проверки температуры водителей и пассажиров.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 8:00 до 18:00 15 и 18 апреля на съезде с ул. Николая Василенко на просп. Победы частично ограничат движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 апреля запланировано снять старое покрытие, 18 апреля - укладывать верхний слой асфальта.

Во время работ движение по ул. Василенко будет частично ограничено.

"На улице Казимира Малевича начинают средний ремонт. Покрытие обновят на участке между ул. Ивана Федорова и Лабораторной. 16 апреля начинают снимать старое покрытие", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во время работ движение будет частично ограничено.

Как сообщали Українськi Новини, на 7 участках дорог в Киеве увеличили скорость движения до 80 км/ч.

После того, как мэр Киеве Владимир Кличко допустил запрет движения частного автотранспорта, адвокат, юрист Александр Дульский заявил, что Кличко не может запретить передвижение частного автотранспорта в столице, если не введено чрезвычайное положение.

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