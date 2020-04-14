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  • 1986 год не повторится: Зеленский пообещал не скрывать правду о пожаре в зоне ЧАЭС
14 апреля 2020, вторник, 21:39 130
Политика 2020-04-14T21:40:23+03:00
Українські Новини
1986 год не повторится: Зеленский пообещал не скрывать правду о пожаре в зоне ЧАЭС

1986 год не повторится: Зеленский пообещал не скрывать правду о пожаре в зоне ЧАЭС

Надежда Комендантова
Пожар, ЧАЭС, Пожар в Чернобыльской зоне, Владимир Зеленский
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Президент Владимир Зеленский утверждает, что ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения, где еще 4 апреля начался пожар, контролиуется и не несет угрозы. 

"Мы помним уроки 28 апреля 1986 года и никто не будет от вас скрывать правду. В данный момент правда заключается в том, что ситуация там контролируемая. Радиационный фон в столице и Киевской области в границах нормы. Конечно, мы отмечаем содействие погоды, но мы не имеем права забыть о людях, которые 10 дней боролись с огнем. К тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 1,5 тыс. наших спасателей и 110 единиц техники. В частности, самолеты и вертолеты", - заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.

Он также отметил, что 13 апреля работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) одолели 6 очагов огня.

"Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработавшего топлива и других критических объектов нет. На данный момент открытий огонь в зоне отчуждения не наблюдается. Национальной полицией уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность за все свои действия", - добавил он.

Зеленский также призвал всех граждан не поддаваться панике и поблагодарил спасателей за мужественное исполнение обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заявило, что по состоянию на 12:00 выявлены новые возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ранее пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию четырех лесничеств. 


Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожал расположенным в ней опасным объектам. Кроме того, радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами.

 

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