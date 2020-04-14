подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 17:00 196
Политика 2020-04-14T17:00:36+03:00
Українські Новини
Загрязненный пожарами воздух из Чернобыля направляется на юг

Загрязненный пожарами воздух из Чернобыля направляется на юг

Ольга Фандорина
Пожар, Ветер, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, загрязнение воздуха
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

В ближайшие дни загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух будет двигаться в южном и юго-восточном направлении. Об этом сообщает Центр ядерной и радиационной безопасности.

В Чернобыльской зоне все еще активны несколько зон возгорания, в частности в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

"По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/ч", - сообщили в Центре.

Прогноз распространения загрязненного воздуха с 3:00 14 апреля до 11:00 15 апреля. Фото: sstc.uaПрогноз распространения загрязненного воздуха с 3:00 14 апреля до 11:00 15 апреля. Фото: sstc.ua

Согласно прогнозу информационно-кризисного центра Госатомрегулирования, максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут временно доходить до единиц мБк/м3.

"Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вред здоровью населения", - отметили в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию четырех лесничеств. 


Ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожал расположенным в ней опасным объектам.

Кроме того, радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами.

 
Больше новостей о: Пожар Ветер Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыльская зона загрязнение воздуха

Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса
Новости
УПЦ проведет пасхальные богослужения на улице 17:56
Рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами 17:55
40% запаса газа использовали участники акции "Твоя энергонезависимость" в Винницкой области 17:45 Пресс-релиз
Представитель Госдепа Джордж Кент способствовал разворовыванию средств налогоплательщиков США с помощью подставной компании, – Деркач 17:39 Документ
Замглавы Таможни Шендрик и советник Минфина Макаренко вернули порошенковские схемы и его «смотрящего» Куршутова на таможню, - Холодов 17:31
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
больше новостей
МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok