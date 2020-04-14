Загрязненный пожарами воздух из Чернобыля направляется на юг

В ближайшие дни загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух будет двигаться в южном и юго-восточном направлении. Об этом сообщает Центр ядерной и радиационной безопасности.

В Чернобыльской зоне все еще активны несколько зон возгорания, в частности в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

"По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/ч", - сообщили в Центре.

Прогноз распространения загрязненного воздуха с 3:00 14 апреля до 11:00 15 апреля. Фото: sstc.ua

Согласно прогнозу информационно-кризисного центра Госатомрегулирования, максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут временно доходить до единиц мБк/м3.

"Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вред здоровью населения", - отметили в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию четырех лесничеств.



Ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожал расположенным в ней опасным объектам.



Кроме того, радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами.