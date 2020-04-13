Треть киевлян против запрета гулять парками, - опрос

В то время, как в Киеве 495 случаев заражения коронавирусом, включая 9 летальных исходов и 12 выздоровевших пациентов, 59% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" среди жителей Киева, считают эффективными действия мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко по борьбе с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 26% респондентов считают действия Кличко по реагированию на угрозу коронавируса неэффективными.

Действия Президента Владимира Зеленского поддерживают 47% опрошенных киевлян, считают неэффективными - 35%.

Реакцией Министерства внутренних дел удовлетворены 38%, не удовлетворены - 35%, медучереждениями Киева - 35% удовлетворены, 29% - нет.

Больше опрошенных не довольны действиями Министерства здравоохранения и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Действия Минздрава 42% считают неэффективными, 38% - эффективными, Шмыгаля - 32 неэффективными, 28% - эффективными.

В частности, 92% респондентов поддерживают требование обязательно носить в общественных местах маску, 71% - решение Киева о закрытии метро (21% против), 65% - ограничения на посещение парков, лесов и прибрежных зон на время карантина (31% против).

В целом только 53% респондентов считают, что угроза коронавируса является реальной для них и их семей, 40% считают ее скорее не реальной, а 7% затруднились ответить.

До введения карантина работали только 59% опрошенных.

Среди них во время карантина 21% продолжает работать в обычном режиме, 22% - дистанционно, 13% ушли в отпуск по собственному желанию, а 3% потеряли работу.

Опрос проводился 4-7 апреля среди 2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве.

Также в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля.