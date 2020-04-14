Більшість українців за посилення карантину на Великдень, - опитування

70% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за продовження карантину до червня в разі загострення ситуації з поширенням коронавирусной інфекції і 80% - за посилення карантинних заходів на Великдень.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи підтримують вони продовження карантину до червня у разі загострення ситуації з поширенням коронавіруса.

Так, 70% опитаних - за таке рішення, 23% відповіли, що скоріше ні і 7% не змогли відповісти.

Крім цього, 80% опитаних підтримують посилення карантинних заходів на великодні свята, 15% - не підтримують, 5% - не змогли відповісти.

Також 75% підтримують посилення карантинних заходів на травневі свята, 17% респондентів скоріше не підтримують, 8% - не змогли відповісти.

При цьому 25% опитаних вважають, що потрібно запровадити більш жорсткі заходи покарання для порушують карантин громадян, аж до позбавлення волі; 67% не вважають це необхідним, 8% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 10-12 квітня серед 2 тис. повнолітніх громадян на всій підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

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