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  • К 30-летию запуска телескопа "Хаббл" NASA подарит каждому фотографию космоса сделанную в день его рождения
14 апреля 2020, вторник, 12:18 11
Космос 2020-04-14T12:18:37+03:00
Українські Новини
К 30-летию запуска телескопа "Хаббл" NASA подарит каждому фотографию космоса сделанную в день его рождения

К 30-летию запуска телескопа "Хаббл" NASA подарит каждому фотографию космоса сделанную в день его рождения

Елизавета Кесельман
Космос, Ракета, NASA, Телескоп, Хаббл, Радиотелескоп, космический телескоп
Вид Земли из космоса. Фото: NASA
Вид Земли из космоса. Фото: NASA

24 апреля 1990 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запустило на околоземную орбиту телескоп "Хаббл". В честь юбилейной даты со дня запуска, NASA внедрила сервис, где можно ввести число и месяц своего дня рождения и увидеть, какое космическое явление в этот день наблюдал аппарат, передают Українські Новини.

Сервис доступен на сайте NASA по этой ссылке.

Телескоп "Хаблл" был первым достижением в космонавтике в сфере оптики. Он делал невероятные фотографии Вселенной 24 часа в день, семь дней в неделю с апреля 1990 года.

Как сообщали Українські Новини, NASA отсняло пожары в Чернобыльской зоне из космоса.

Кроме того, NASA намерено установить на Луне самый огромный в истории радиотелескоп.

Также в ночь с 7 на 8 апреля наблюдалось яркое полнолуние, которое стало самым крупным и заметным за весь 2020 год.

Тем временем, США запустили американско-украинскую ракету "Антарес" для доставки груза на МКС.

А в апреле 2019 года NASA запустило в космос ракету, детали которой создавали в Украине.

Больше новостей о: Космос Ракета NASA Телескоп Хаббл Радиотелескоп космический телескоп "Хаббл"

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