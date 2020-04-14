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14 апреля 2020, вторник, 11:45 724
Верховная Рада и партии 2020-04-14T12:22:48+03:00
Українські Новини
Рада увеличила финансирование МВД почти на 200 млн гривен

Рада увеличила финансирование МВД почти на 200 млн гривен

Анна Рудык
Верховная Рада, МВД, Финансирование, Арсен Аваков
МВД. Фото: 112.ua
МВД. Фото: 112.ua

В то время как в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд, парламент увеличил финансирование Министерства внутренних дел в государственном бюджете на текущий год на 195,2 млн гривен до 93,1 млрд гривен.

За принятие соответствующего законопроекта №3279-д за основу проголосовало 252 депутата при необходимых 226, в целом - 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом финансирование аппарата МВД сокращено на 4 млн гривен с 13 931 069 гривен до 13 927 069 гривен.

Рада также увеличила финансирование Государственной пограничной службы на 200 млн гривен с 12 768 326 гривен до 12 968 326 гривен.

Вместе с тем парламент сократил финансирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на 0,8 млн гривен до 15 374 373 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Рада увеличила финансирование Судебной администрации до 15,7 млрд гривен.

Ранее, 30 марта, Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

А финансирование Госстата сократили почти вполовину.

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