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14 квітня 2020, вівторок, 10:17 18
Америка 2020-04-14T12:15:02+03:00
Українські Новини
На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" помер моряк

На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" помер моряк

Елизавета Кесельман
Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Теодор Рузвельт, Коронавірус на авіаносці
Авіаносець
Авіаносець "Теодор Рузвельт". Фото: flickr.com usnavy

На борту авіаносця "Теодор Рузвельт", де раніше на острові Гуам (володіння США в Тихому океані) виявили спалах коронавірусу, помер член команди. Про це йдеться в заяві Військово-морських сил США.

Наголошується, що хворого моряка забрали з корабля 31 березня. Разом з ним ізолювали ще чотирьох інфікованих.

9 квітня військовому стало гірше, і його перевели у відділення інтенсивної терапії.

14 квітня він помер від ускладнень через коронавірус.

Як повідомляє відомство, ім'я моряка будуть утримувати в секреті протягом доби після повідомлення про його смерть родичів.

За даними ВМС США, число заражених коронавірусом на борту корабля становить майже 600 осіб. Тестування на COVID-19 пройшли 92% членів екіпажу.

Як повідомляли Українські Новини, спалах епідемії на авіаносці виявили 31 березня, тоді інфекцією заразилися близько 100 моряків.

2 квітня, після настійного прохання капітана корабля, почалася евакуація моряків, проте в неї потрапили не всі, а лише 2 тисячі (при екіпажі в 4 тисячі членів команди).

Після цього міністр оборони США Марк Еспер відправив у відставку головнокомандувача ВМС США Томаса Модлі.

9 квітня, на авіаносці зафіксували ще 300 випадків зараження.

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