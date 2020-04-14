У США заявили про підготовку щодо зняття карантинних заходів по коронавірусу

У США, які є епіцентром пандемії коронавірусу, заявили про завершення розробки плану щодо зняття карантинних обмежень через інфекцію. Про це на брифінгу повідомив президент США Дональд Трамп, передає РБК Україна.

За словами чиновника, в найближчі дні Білий дім пояснить губернаторам, як безпечно відкривати штати.

Я багато обговорював це з моєю командою та провідними експертами. Ми дуже близькі до завершення плану з відкриття країни. Сподіваюся, раніше запланованого. Скоро ми оформимо нові і дуже важливі рекомендації губернаторам з інформацією для того, щоб вони могли безпечно відкривати свої штати. Країна відкриється, і відкриється з успіхом. У найближчі дні ми пояснимо, що і як буде", - сказав Трамп.

"Повноваження президента в цьому питанні тотальні. Президент замовляє музику", - резюмував Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США заявили про поліпшення ситуації з коронавірусом.

Також Трамп сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

Тим часом, Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавірусу восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.