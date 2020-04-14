підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 08:25 11
Медицина 2020-04-14T08:39:25+03:00
Українські Новини
У відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих на коронавірус, - Ляшко

У відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих на коронавірус, - Ляшко

Анна Рудык
МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на даний момент максимальна кількість хворих з коронавірусом, на яких розраховані відділення інтенсивної терапії - 3,5 тис. осіб. Про це він повідомив під час політичного ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"Наш межа, на яку ми розраховуємо і якої ми дотримуємося, - це не більше 3,5 тис. одночасного перебування хворих (на коронавірус) у відділеннях інтенсивної терапії, - повідомив Ляшко.

За його словами, якщо зазначена гранична чисельність не буде перевищена, медики зможуть боротися і з коронавірусною хворобою, і в той же час рятувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів.

Як повідомляли Українські Новини, Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.

Також Верховна Рада збільшила фінансування Міністерства охорони здоров'я у державному бюджеті на поточний рік на 16,7%, або на 16,367 млрд гривень до 114,55 млрд гривень.

Тим часом в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.

Більше новин про: МОЗ Віктор Ляшко Коронавірус коронавірус в Україні

Пункти пропуску на кордоні з Україною на Великдень скорочувати не будуть. Список
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Від коронавірусу в Італії померли понад 20 тисяч осіб 08:52
Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині 08:50
Міністр соцполітики Лазебна за березень отримала 44 тис. гривень 08:37
У США заявили про підготовку щодо зняття карантинних заходів по коронавірусу 08:27
більше новин
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
"Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok