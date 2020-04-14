У відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих на коронавірус, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на даний момент максимальна кількість хворих з коронавірусом, на яких розраховані відділення інтенсивної терапії - 3,5 тис. осіб. Про це він повідомив під час політичного ток-шоу "Свобода слова на телеканалі ICTV", передають Українські Новини.

"Наш межа, на яку ми розраховуємо і якої ми дотримуємося, - це не більше 3,5 тис. одночасного перебування хворих (на коронавірус) у відділеннях інтенсивної терапії, - повідомив Ляшко.

За його словами, якщо зазначена гранична чисельність не буде перевищена, медики зможуть боротися і з коронавірусною хворобою, і в той же час рятувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів.

Як повідомляли Українські Новини, Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.

Також Верховна Рада збільшила фінансування Міністерства охорони здоров'я у державному бюджеті на поточний рік на 16,7%, або на 16,367 млрд гривень до 114,55 млрд гривень.

Тим часом в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.