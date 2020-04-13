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13 апреля 2020, понедельник, 16:18 538
Политика 2020-04-13T16:19:09+03:00
Українські Новини
Финансирование Минздрава увеличили на 16,7%

Финансирование Минздрава увеличили на 16,7%

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Минздрав, МОЗ, Финансирование
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Верховная Рада увеличила финансирование Министерства здравоохранения в государственном бюджете на текущий год на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен.

За принятие соответствующего законопроекта №3279-д за основу проголосовало 252 депутата при необходимых 226, в целом - 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом субвенция на развитие экстренной медицины в размере 922,569 млн гривен обнуляется, а данные средства будут направлены на централизованное развитие экстренной медицины.

Финансирование Национальной службы здоровья увеличено на 15,726 млрд гривен до 88,016 млрд гривен, финансирование программы медицинских гарантий для населения - на 15,795 млрд гривен до 87,796 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

А тем временем, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

А тем временем, в Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом перед Пасхой.

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