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13 апреля 2020, понедельник, 10:00 340 Инфографика
Общество 2020-04-13T10:14:19+03:00
Українські Новини
В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных

В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось до 3 102 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 194 случая;
  • Волынская область - 78 случаев;
  • Днепропетровская область - 60 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 94 случая;
  • Закарпатская область - 92 случая;
  • Запорожская область - 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 300 случаев;
  • Кировоградская область - 142 случая;
  • г. Киев - 495 случаев;
  • Киевская область - 216 случаев;
  • Львовская область - 124 случая;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 25 случаев;
  • Ровенская область - 125 случаев;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 273 случая;
  • Харьковская область - 11 случаев;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 462 случая;
  • Черкасская область - 102 случая;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 266 до 2 777, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 83 по сравнению с предыдущими сутками.

Также в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний. 

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