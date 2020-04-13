В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных

В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось до 3 102 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 194 случая; Волынская область - 78 случаев; Днепропетровская область - 60 случаев; Донецкая область - 11 случаев; Житомирская область - 94 случая; Закарпатская область - 92 случая; Запорожская область - 85 случаев; Ивано-Франковская область - 300 случаев; Кировоградская область - 142 случая; г. Киев - 495 случаев; Киевская область - 216 случаев; Львовская область - 124 случая; Луганская область - 3 случая; Николаевская область - 5 случаев; Одесская область - 69 случаев; Полтавская область - 25 случаев; Ровенская область - 125 случаев; Сумская область - 74 случая; Тернопольская область - 273 случая; Харьковская область - 11 случаев; Херсонская область - 31 случай; Хмельницкая область - 22 случая; Черновицкая область - 462 случая; Черкасская область - 102 случая; Черниговская область - 9 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, 11 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 266 до 2 777, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 83 по сравнению с предыдущими сутками. Также в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний.