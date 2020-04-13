підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 квітня 2020, понеділок, 14:50 52
Економіка 2020-04-13T16:30:05+03:00
Українські Новини
Гривня впевнено дорожчає. Курс НБУ на 14 квітня

Гривня впевнено дорожчає. Курс НБУ на 14 квітня

Анна Рудык
Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Курс гривні на завтра
Гривня
Гривня

В той час, як долар і євро продовжують падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 квітня, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13 квітня, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, що підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Раніше економіст Михайло Кухар обіцяв на найближчі два тижні курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD.

Також у понеділок, 13 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 10 квітня, знизився на 3 копійки до 3,10 гривень за 10 рублів.

Більше новин про: Курс НБУ курс долара курс гривні Курс гривні на завтра

Долар і євро після вихідних знову впали. Курс валю...
Гривня знову підскочила. Курс НБУ на 13 квітня...
Гривня продовжує падати. Курс НБУ на п'ятницю і ви...
Долар поступово падає. Скільки коштує валюта на по...
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020
На індексацію пенсій і доплату по 1 тис. гривень виділили 30 млрд
Новини
ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії через низькі ціни в Європі 16:29
Рада розблокувала ринок землі 16:16
Закриття областей з-за карантину порушує права людини і свободу на пересування, - юрист 15:54
Недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%, – "Київводоканал" 15:48
За підпал лісів штрафи збільшили до 153 тис. гривень 15:37
більше новин
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
Майже 60% киян задоволені роботою Кличко під час епідемії коронавирусу, – "Рейтинг" 11:55
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб 09:39
більше новин
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
Прес-центр "Українські Новини" працює в умовах карантину в режимі онлайн. 09:15
більше новин
Рада сьогодні збереться на позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok