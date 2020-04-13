Гривня впевнено дорожчає. Курс НБУ на 14 квітня

В той час, як долар і євро продовжують падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 квітня, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13 квітня, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, що підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Раніше економіст Михайло Кухар обіцяв на найближчі два тижні курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD.

Також у понеділок, 13 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 10 квітня, знизився на 3 копійки до 3,10 гривень за 10 рублів.