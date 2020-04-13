Рубль в понедельник начал падать. Курс российской нацвалюты на 13 апреля

В то время, как доллар и евро снова падают, в понедельник, 13 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 10 апреля, снизился на 3 копейки до 3,10 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу повысился на 1 копейку и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 13 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,10 3,72 Максимальный 3,50 3,90 Минимальный 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 апреля на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Ранее экономист Михаил Кухар обещал на ближайшие две недели курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD.

А в НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники.