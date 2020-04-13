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13 апреля 2020, понедельник, 10:26 228
Экономика 2020-04-13T10:26:05+03:00
Українські Новини
Доллар и евро после выходных снова упали. Курс валют на 13 апреля

Доллар и евро после выходных снова упали. Курс валют на 13 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна продолжает дорожать, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 апреля на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,83 коп. до 29,1253 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,78 коп. до 29,8984 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,9894 27,4275 29,1253 29,8984 3,10 3,72
Максимальный 27,1500 27,6000 29,5500 30,2500 3,50 3,90
Минимальный 26,6000 27,2800 27,8000 29,6000 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.


Ранее экономист Михаил Кухар обещал на ближайшие две недели курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD

Также в НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники.

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