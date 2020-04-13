подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 14:00 1183
Общество 2020-04-13T14:32:43+03:00
Українські Новини
Препарата "Плаквенил", которым лечат больных коронавирусом, нет в крупных аптечных сетях

Препарата "Плаквенил", которым лечат больных коронавирусом, нет в крупных аптечных сетях

Кира Молчанова
Аптеки, киевские аптеки, коронавирус в Украине, лекарство от коронавируса, Плаквенил
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay

Несмотря на то, что препарат "Плаквенил" хотят включить в программу доступных лекарств, по состоянию на сегодня этот препарат отсутствует в крупных аптечных сетях.  

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

"Плаквенил" — это сильнодействующий противомалярийный препарат, содержащий действующее вещество гидроксихлорохин, который Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

"Плаквенила" нет в продаже в аптечных сетях "Аптека низьких цін", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Виталюкс" и "Аптека доброго дня".

В некоторых аптеках отсутствие препарата объяснили тем, что "Плаквенила" нет в наличии у поставщиков.

Как сообщали Українськi Новини, данный препарат также применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.

противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует поставку в регионы 2,3 тыс. упаковок препарата "Плаквенил", действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции.

Больше новостей о: Аптеки киевские аптеки коронавирус в Украине лекарство от коронавируса Плаквенил

Препарат "Плаквенил", которым лечат симптомы корон...
В США начали клинические испытания гидроксихлорохи...
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных...
АМКУ открыл дело из-за резкого "скачка" цен на мед...
В Киеве почти пять сотен больных коронавирусом. Карта распространения по районам столицы
В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных
Новости
Рада открыла внеочередное заседание и начала рассматривать изменения в госбюджет 14:30
Для борьбы с коронавирусом Афганистан освободил из тюрьмы около 400 боевиков "Талибана" 14:23
На Киевщине 216 больных коронавирусом. В каких районах области больше всего зараженных 14:15 Инфографика
Препарата "Плаквенил", которым лечат больных коронавирусом, нет в крупных аптечных сетях 14:00
В "Укрлендфарминг" 60% посевных площадей в этом сезоне занимает кукуруза 13:59
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Зеленский пообещал миллион долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса 18:46
больше новостей
Рада открыла внеочередное заседание и начала рассматривать изменения в госбюджет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok