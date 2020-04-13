Препарата "Плаквенил", которым лечат больных коронавирусом, нет в крупных аптечных сетях

Несмотря на то, что препарат "Плаквенил" хотят включить в программу доступных лекарств, по состоянию на сегодня этот препарат отсутствует в крупных аптечных сетях.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

"Плаквенил" — это сильнодействующий противомалярийный препарат, содержащий действующее вещество гидроксихлорохин, который Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

"Плаквенила" нет в продаже в аптечных сетях "Аптека низьких цін", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Виталюкс" и "Аптека доброго дня".

В некоторых аптеках отсутствие препарата объяснили тем, что "Плаквенила" нет в наличии у поставщиков.

Как сообщали Українськi Новини, данный препарат также применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.

противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует поставку в регионы 2,3 тыс. упаковок препарата "Плаквенил", действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции.