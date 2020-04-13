Препарат "Плаквенил", которым лечат симптомы коронавируса, могут внести в программу доступных лекарств

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на внесение препарата "Плаквенил" в программу "Доступные лекарства" на заседании Кабинета Министров 15 апреля.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На ближайшем заседании правительства, которое будет в среду, будет урегулирован вопрос о группе пациентов, которые болеют ревматоидными заболеваниями, в первую очередь - системной красной волчанкой, которые лечились таким препаратом, как "Плаквенил"... Мы нашли решение. Он будет введен в перечень лекарств, которые идут по программе "Доступные лекарства", - сказал он.

Степанов отметил, что это поможет контролировать оборот "Плаквенила" и избежать его дефицита для нуждающихся больных.

Также, по словам министра, существует предварительная договоренность с фармацевтической компанией "Санофи" о поставках препарата.

Как сообщали Українськi Новини, противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует поставку в регионы 2,3 тыс. упаковок препарата "Плаквенил", действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции.