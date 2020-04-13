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13 квітня 2020, понеділок, 14:00 17
Суспільство 2020-04-13T16:30:06+03:00
Українські Новини
Препарата "Плаквеніл", яким лікують хворих на коронавірус, нема у великих аптечних мережах

Препарата "Плаквеніл", яким лікують хворих на коронавірус, нема у великих аптечних мережах

Кира Молчанова
Аптеки, київські аптеки, Доступні ліки, Ліки від коронавірусу, Плаквеніл
Термометр. Грип. ГРВІ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Термометр. Грип. ГРВІ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay

Незважаючи на те, що препарат хоче включити "Плаквеніл" в програму доступних ліків, станом на сьогодні цей препарат відсутній у великих аптечних мережах.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

"Плаквеніл" — це сильнодіючий протималярійний препарат, який містить діючу речовину гідроксихлорохін, який МОЗ вніс в протокол лікування важких форм COVID-19.

"Плаквенілу" немає у продажу в аптечних мережах "Аптека низьких цін", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Віталюкс" і "Аптека доброго дня".

В деяких аптеках відсутність препарату пояснили тим, що "Плаквенілу" немає в наявності у постачальників.

Як повідомляли Українські Новини, цей препарат застосовується при лікуванні ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака і дерматологічних захворювань, причиною появи яких є дія сонячного світла.

Протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські заклади, які лікують хворих на коронавірус.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує поставку в регіони 2,3 тис. упаковок препарату "Плаквеніл", діючу речовину якого внесено у протокол лікування коронавірусної інфекції.

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