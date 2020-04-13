Препарата "Плаквеніл", яким лікують хворих на коронавірус, нема у великих аптечних мережах

Незважаючи на те, що препарат хоче включити "Плаквеніл" в програму доступних ліків, станом на сьогодні цей препарат відсутній у великих аптечних мережах.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

"Плаквеніл" — це сильнодіючий протималярійний препарат, який містить діючу речовину гідроксихлорохін, який МОЗ вніс в протокол лікування важких форм COVID-19.

"Плаквенілу" немає у продажу в аптечних мережах "Аптека низьких цін", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Віталюкс" і "Аптека доброго дня".

В деяких аптеках відсутність препарату пояснили тим, що "Плаквенілу" немає в наявності у постачальників.

Як повідомляли Українські Новини, цей препарат застосовується при лікуванні ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака і дерматологічних захворювань, причиною появи яких є дія сонячного світла.

Протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські заклади, які лікують хворих на коронавірус.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує поставку в регіони 2,3 тис. упаковок препарату "Плаквеніл", діючу речовину якого внесено у протокол лікування коронавірусної інфекції.