Киевская полиция составила 814 протоколов на 150 тыс. гривен на нарушителей карантинных ограничений

На этих выходных столичные правоохранители несли усиленную службу в Киеве, патрулировали парки, скверы, общественные места. Всего составлено 914 протоколов на нарушителей орграничений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам Кличко, 91 протокол составили за пребывание в общественных местах без масок и респираторов, 21 – за пребывание группой больше двух человек, 26 – за посещение парков и скверов, 7 – за посещение спортивных и детских площадок, 66 – за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскали больше 150 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре за сутки 63 новых случая заболевания.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве на утро 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Национальная полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов.

При этом суды отказываются брать штрафы в 17 тыс. гривен с тех, на кого полицейские составляют протоколы.