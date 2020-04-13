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13 апреля 2020, понедельник, 12:33 612
Общество 2020-04-13T12:34:23+03:00
Українські Новини
Киевская полиция составила 814 протоколов на 150 тыс. гривен на нарушителей карантинных ограничений

Киевская полиция составила 814 протоколов на 150 тыс. гривен на нарушителей карантинных ограничений

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Украинская полиция, карантин в Киеве, Штрафы за нарушение карантина
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

На этих выходных столичные правоохранители несли усиленную службу в Киеве, патрулировали парки, скверы, общественные места. Всего составлено 914 протоколов на нарушителей орграничений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам Кличко, 91 протокол составили за пребывание в общественных местах без масок и респираторов, 21 – за пребывание группой больше двух человек, 26 – за посещение парков и скверов, 7 – за посещение спортивных и детских площадок, 66 – за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскали больше 150 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре за сутки 63 новых случая заболевания.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве на утро 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Национальная полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов.

При этом суды отказываются брать штрафы в 17 тыс. гривен с тех, на кого полицейские составляют протоколы.

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