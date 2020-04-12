В Киеве коронавирусом заболел медик. Данные на 12 апреля

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 11 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик, в то время, как в Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Друзья! Еще 20 киевлян заболело коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19", - сказал он.

Среди новых заболевших: 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет, 15 мужчин - от 19 до 74 лет.

Мэр отметил, что среди заболевших киевлян есть 1 медик.

В больницы Киева госпитализированы 4 из заболевших, другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

"Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя", - подытожил Кличко.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +2

Дарницкий +3

Деснянский +2

Днепровский +2

Печерский +10

Святошинский +1

Тем временем в Минздраве напоминают о том, что делать, если у вас симптомы ОРВИ.

что делать, если у вас симптормы ОРВИ.

Как сообщали Українскі Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все умершие от пневмонии проверяются на коронавирус.

Кроме того, Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на утро 11 апреля было зафиксировано 1 777 666 случаев коронавируса COVID-19.