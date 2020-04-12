подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
12 апреля 2020, воскресенье, 14:30 2518
Общество 2020-04-13T03:45:31+03:00
Українські Новини
Суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски

Суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски

Кира Молчанова
Штрафы, решение суда, карантин в Украине, Штрафы за нарушение карантина, Карантин в Черновцах
Маска
Маска

В Черновицкой области Кельменецкий районный суд отказался штрафовать и закрыл  административное дело в отношении мужчины, который находился на остановке без маски, ношение которой стало обязательным из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 8 апреля.

6 апреля в 12:00 мужчина находился на остановке общественного транспорта села Нагоряни без защитной маски. Патрульная полиция считает, что он нарушил требования правительственного постановления о предотвращении распространения короновирусу.

В ответ мужчина рассказал, что маску не смог ни купить, ни сделать самостоятельно из-за отсутствия денег. Поэтому ему пришлось выйти на улицу без маски. Бесплатно маску ему никто не предложил. Мужчина объяснил, что он раскаивается и сожалеет, что так получилось.

Суд решил закрыть дело за отсутствием административных правонарушениях.

Согласно ст.8 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, - за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.

В материалах дела отсутствуют доказательства, что гражданин, согласно закону, за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ему было профинансировано из бюджета расходы на приобретение или изготовление таковых и в этих условиях он нарушил запрет с 6 апреля 2020 в 24 апреля 2020 находиться в общественных местах без респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Кроме того, суд отметил, что в настоящее время в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты по случаям и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.

В завершение суд сослался на ст.62 Конституции Украины, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

В результате мужчина не заплатил 17 тыс. гривен штрафа, который ему грозил.

Как сообщали Українські Новини, сейчас в Украине из 2777 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 1100 человек с коронавирусной болезнью, из которых на аппарате искусственной вентиляции легких находится 54 человека, из них ни одного ребенка.

По предварительным данным, в части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 15-20 гривен и антисептики по 35-40 гривен.

Кроме того, медицинские маски бывают разные и защищают они от разных заболеваний.

Больше новостей о: Штрафы решение суда карантин в Украине Штрафы за нарушение карантина Карантин в Черновцах

В Раде предлагают штрафовать поджигателей лесов на...
Больше двух не собираться, в парки не ходить - Каб...
Садовый обжаловал залог 1 млн гривен...
Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербн...
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач
В Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек
Новости
Финансирование угольной отрасли планируют увеличить на 81%, — госбюджет-2020 23:45
В Италии за сутки резко уменьшилось количество смертей от коронавируса 23:24
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, 1 ранен 22:45
В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом перед Пасхой 22:17
В Украине подходит время, когда можно ослаблять чрезвычайные меры, - Левочкин 21:42
больше новостей
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в апреле еще три миллиарда гривен 06:35 Инфографика
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика 06:30
В субботу воздух с пожаров в Чернобыльской зоне будет проходить через Киев и три района области 06:15 Карта
Цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно 06:14
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика 06:30
Суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски 14:30
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании 11:25
больше новостей
Кабмин предлагает сократить доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok