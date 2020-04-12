Суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски

В Черновицкой области Кельменецкий районный суд отказался штрафовать и закрыл административное дело в отношении мужчины, который находился на остановке без маски, ношение которой стало обязательным из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 8 апреля.

6 апреля в 12:00 мужчина находился на остановке общественного транспорта села Нагоряни без защитной маски. Патрульная полиция считает, что он нарушил требования правительственного постановления о предотвращении распространения короновирусу.

В ответ мужчина рассказал, что маску не смог ни купить, ни сделать самостоятельно из-за отсутствия денег. Поэтому ему пришлось выйти на улицу без маски. Бесплатно маску ему никто не предложил. Мужчина объяснил, что он раскаивается и сожалеет, что так получилось.

Суд решил закрыть дело за отсутствием административных правонарушениях.

Согласно ст.8 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, - за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.

В материалах дела отсутствуют доказательства, что гражданин, согласно закону, за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ему было профинансировано из бюджета расходы на приобретение или изготовление таковых и в этих условиях он нарушил запрет с 6 апреля 2020 в 24 апреля 2020 находиться в общественных местах без респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Кроме того, суд отметил, что в настоящее время в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты по случаям и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.

В завершение суд сослался на ст.62 Конституции Украины, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

В результате мужчина не заплатил 17 тыс. гривен штрафа, который ему грозил.

Как сообщали Українські Новини, сейчас в Украине из 2777 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 1100 человек с коронавирусной болезнью, из которых на аппарате искусственной вентиляции легких находится 54 человека, из них ни одного ребенка.

По предварительным данным, в части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски по 15-20 гривен и антисептики по 35-40 гривен.

Кроме того, медицинские маски бывают разные и защищают они от разных заболеваний.