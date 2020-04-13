Киевская полиция собирается искать нарушителей карантина с помощью дронов

После того, как полицейские Киева задержала мужчину, который вплавь добирался к тренажерам в Гидропарке, Национальная полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов. Об этом информирует сайт ведомства. Сообщается, что первое патрулирование с беспилотниками провели на берегах Днепра в субботу. "С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина. Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане", – говорится в сообщении. Так, дроны задействовали во время осмотра территории Оболонской набережной, Русановского пролива и "Гидропарка". Полицейский беспилотник. Фото: Национальная полиция Киева Полицейский беспилотник. Фото: Национальная полиция Киева https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=D9tfKsjuTq8" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, из-за карантина в Украине ограничили пребывание граждан в парках, лесопарках и прибрежных зонах. При этом суды отказываются брать штрафы в 17 тыс. гривен с тех, на кого полицейские составляют протоколы.