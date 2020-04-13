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13 апреля 2020, понедельник, 09:15 541
Силовые структуры 2020-04-13T09:15:50+03:00
Українські Новини
Киевская полиция собирается искать нарушителей карантина с помощью дронов

Киевская полиция собирается искать нарушителей карантина с помощью дронов

Кира Молчанова
национальная полиция, Карантин, Оболонь, Гидропарк, Беспилотники, дрон, Нарушение карантина

После того, как полицейские Киева задержала мужчину, который вплавь добирался к тренажерам в Гидропарке, Национальная полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов. Об этом информирует сайт ведомства.

Сообщается, что первое патрулирование с беспилотниками провели на берегах Днепра в субботу.

"С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина. Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане", – говорится в сообщении.

Так, дроны задействовали во время осмотра территории Оболонской набережной, Русановского пролива и "Гидропарка".

Полицейский беспилотник. Фото: Национальная полиция КиеваПолицейский беспилотник. Фото: Национальная полиция Киева

Полицейский беспилотник. Фото: Национальная полиция КиеваПолицейский беспилотник. Фото: Национальная полиция Киева

 

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина в Украине ограничили пребывание граждан в парках, лесопарках и прибрежных зонах.

При этом суды отказываются брать штрафы в 17 тыс. гривен с тех, на кого полицейские составляют протоколы.

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