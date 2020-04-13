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13 апреля 2020, понедельник, 12:03 56 Инфографика
Медицина 2020-04-13T12:12:39+03:00
Українські Новини
В Киеве 495 больных коронавирусом. Карта распространения по районам столицы

В Киеве 495 больных коронавирусом. Карта распространения по районам столицы

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса

В то время, как по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели, а за сутки зафиксировано 325 новых случаев, в Киеве  495 случаев заражения коронавирусом, включая 9 летальных исходов и 12 выздоровевших пациентов. 

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Таким образом за прошлые сутки количество зараженных в столице увеличилось на 79 человек, число летальных случаев - на 2. Среди заболевших 6 медиков. 

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве на утро 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Также в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний. 

 

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