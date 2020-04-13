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13 квітня 2020, понеділок, 12:05 44
Суспільство 2020-04-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській Лаврі вже 90 хворих на коронавірус, за добу захворіли ще 63 людини

У Києво-Печерській Лаврі вже 90 хворих на коронавірус, за добу захворіли ще 63 людини

Анна Рудык
Києво-Печерська лавра, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у Києві вже майже 500 випадків зараження коронавірусом, в Києво-Печерській Лаврі за добу 63 нових випадки захворювання. Про це під час брифінгу сьогодні, 13 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що всього в Києво-Печерській Лаврі вже понад 90 випадків захворювання на коронавірус.

"Місто сьогодні направить в Лавру мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання. Також наголошую: Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Києві на ранок 12 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 20 людину до 416, серед нових хворих 1 медик.

Тим часом в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в Києво-Печерській Лаврі помер хворий на коронавірус чернець.

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