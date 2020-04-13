Рубль в понеділок почав падати. Курс російської нацвалюти на 13 квітня

В той час, як долар і євро знову падають, в понеділок, 13 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 10 квітня, знизився на 3 копійки до 3,10 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю підвищився на 1 копійку і становить 3,71 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 13 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,10 3,72 Максимальний 3,50 3,90 Мінімальний 2,30 3,54

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 квітня на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Також аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Раніше економіст Михайло Кухар обіцяв на найближчі два тижні курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD.

А в НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень і травневі свята.