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13 квітня 2020, понеділок, 10:26 19
Економіка 2020-04-13T12:15:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро після вихідних знову впали. Курс валют на 13 квітня

Долар і євро після вихідних знову впали. Курс валют на 13 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня продовжує дорожчати, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 квітня на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,83% до 29,1253 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,78 коп. до 29,8984 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,9894 27,4275 29,1253 29,8984 3,10 3,72
Максимальний 27,1500 27,6000 29,5500 30,2500 3,50 3,90
Мінімальний 26,6000 27,2800 27,8000 29,6000 2,30 3,54

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.Раніше економіст Михайло Кухар обіцяв на найближчі два тижні курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD.

Також у НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень і травневі свята.

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