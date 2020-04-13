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13 апреля 2020, понедельник, 06:00 1207
Экономика 2020-04-13T06:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар постепенно падает. Почем валюта в начале недели

Доллар постепенно падает. Почем валюта в начале недели

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар
Доллар

В то время, как в обменниках доллар дешевеет вторую неделю подряд, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 апреля, на 5,76 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 апреля, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6736
1 доллар США 27,2022
1 швейцарский франк 28,0175
10 иен 2,5048
10 российских рублей 3,6884
1 евро 29,5606


Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Ранее экономист Михаил Кухар обещал на ближайшие две недели курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD

Кроме того, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

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