Доллар постепенно падает. Почем валюта в начале недели

В то время, как в обменниках доллар дешевеет вторую неделю подряд, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 апреля, на 5,76 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 апреля, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6736 1 доллар США 27,2022 1 швейцарский франк 28,0175 10 иен 2,5048 10 российских рублей 3,6884 1 евро 29,5606



Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.



Ранее экономист Михаил Кухар обещал на ближайшие две недели курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD.



Кроме того, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.