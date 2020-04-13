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13 апреля 2020, понедельник, 08:42 843
Общество 2020-04-13T08:54:56+03:00
Українські Новини
Сразу 26 медиков заразились коронавирусом на Винничине

Сразу 26 медиков заразились коронавирусом на Винничине

Кира Молчанова
Винницкая область, коронавирус в Украине, Коронавирус в Винницкой области, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Винницкой области, где по состоянию на 12 апреля COVID-19 подтвердили у 174 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников. Об этом сообщает Калиновская райгосадминистрация.

Речь идет о Калиновском районе, где зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 — среди медиков. В сообщении подчеркивается, что не все они являются сотрудниками инфекционных отделений.

"Большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", — уточнили в администрации.

Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом 17 апреля.

Кроме того, коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.

В Киево-Печерской Лавре от нового коронавируса умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий.

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