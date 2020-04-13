Долар поступово падає. Скільки коштує валюта на початку тижня

У той час, як в обмінниках долар дешевшає другий тиждень поспіль, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 квітня, на 5,76 коп. до 27,2022 UAH\/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 квітня, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH\/USD.Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6736 1 долар США 27,2022 1 швейцарський франк 28,0175 10 ієн 2,5048 10 російських рублій 3,6884 1 євро 29,5606 Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.Раніше економіст Михайло Кухар обіцяв на найближчі два тижні курсовий коридор 27,5-28 UAH\/USD. Крім того, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари по нинішньому спекулятивному курсу.