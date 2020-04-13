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13 квітня 2020, понеділок, 06:00 7
Економіка 2020-04-13T07:00:02+03:00
Українські Новини
Долар поступово падає. Скільки коштує валюта на початку тижня

Долар поступово падає. Скільки коштує валюта на початку тижня

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Долар
Долар

У той час, як в обмінниках долар дешевшає другий тиждень поспіль, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 квітня, на 5,76 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 квітня, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6736
1 долар США 27,2022
1 швейцарський франк 28,0175
10 ієн 2,5048
10 російських рублій 3,6884
1 євро 29,5606

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Раніше економіст Михайло Кухар обіцяв на найближчі два тижні курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD.

Крім того, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари по нинішньому спекулятивному курсу.

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