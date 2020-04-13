Долар поступово падає. Скільки коштує валюта на початку тижня

Великдень вдома: де дивитися римо-католицькі великодні богослужіння 07:02

Кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 100 тисяч. Дані на 11 квітня 08:19 Інфографіка

В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих 09:41 Інфографіка

Сьогодні на Буковині вводиться жорсткий карантин через Covid-19 09:21 Інфографіка