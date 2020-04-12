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12 апреля 2020, воскресенье, 19:45 1143
Общество 2020-04-12T20:26:29+03:00
Українські Новини
Денис Шмыгаль отметился курьезным поздравлением с католической Пасхой

Денис Шмыгаль отметился курьезным поздравлением с католической Пасхой

Кира Молчанова
Курьезы, Денис Шмыгаль, курьезы чиновников, Пасха-2020, Пасха дома
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил верующих с католической Пасхой, но перепутал ее с Рождеством Христовым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождения Христа. Но, к сожалению, не в этом году", — написал он.

Праздник Рождества украинцы западного обряда отмечают 25 декабря, а спустя две недели — православные христиане. Пасха — это праздник воскрешения Христа из мертвых. У него нет постоянной даты. В 2020 году Католическая церковь отмечает Пасху в воскресенье, 12 апреля. Восточные христиане - через неделю, 19 апреля. В этом году украинцам придется отмечать этот день на общенациональном карантине.

Скриншот: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля https://t.me/denys_shmyhal/50Скриншот: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля https://t.me/denys_shmyhal/50

Как сообщали Українські Новини, Пасхальную Литургию в честь католической Пасхи можно было посмотреть по телевизору, чтобы не нарушать карантин и не идти в церковь.

В то же время, украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн.

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

В то же время, там не отказываются от традиционной службы. Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

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