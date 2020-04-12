Финансирование "Укравтодора" собираются урезать на 0,2% до 49,7 млрд гривен

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение финансирования Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на 0,2%, или на 0,081 млрд гривен, до 49,653 млрд гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, ранее на финансирование "Укравтодора" в 2020 году было выделено 49,734 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование Института национальной памяти на 49,9%, или на 64,780 млн гривен до 65,106 млн гривен, Уполномоченного по защите госязыка – на 9,4%, или на 1,650 млн гривен до 15,886 млн гривен.

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование и проекты Украинского культурного фонда на 42,5%, или на 296,577 млн гривен до 400,862 млн гривен, Института книги - на 34%, или на 51,5 млн гривен до 100,166 млн гривен, при этом в первоначальном проекте сокращение было еще больше.

При этом доработанный проект изменений в государственный бюджет на текущий год предусматривает сокращение финансирования Фонда регионального развития на 34,7%, или на 2,6 млрд гривен до 4,9 млрд гривен.