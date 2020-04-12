Кабмин предлагает сократить доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить доходы государственного бюждета на 2020 год на на 119,745 млрд гривен до 975,834 млрд и увеличить расходы на 82,393 млрд гривен до 1 281,625 млрд, увеличив предельный размере дефицита в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен после того, как 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

Об этом говорится доработанном законопроекте об изменениях в государственный бюджет №3279-д.

В частности размер доходов общего фонда планируется сократить на 119,763 млрд гривен до 855,408 млрд гривен, спецфонда – увеличить на 0,016 млрд до 120,426 млрд.

Размер расходов общего фонда предлагается увеличить на 82,366 млрд гривен до 1 136,745 млрд, спецфонда – на 0,028 млрд гривен до 144,879 млрд.

По сравнению с предложенным 30 марта вариантом предлагается увеличить как доходы, так и расходы госбюджета на одинаковую сумму – 3,198 млрд гривен. Таким образом размер дефицита госбюджета остался неизменным по сравнению с предыдущей редакцией законопроекта -298,404 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля.

Тем временем, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.