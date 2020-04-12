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12 апреля 2020, воскресенье, 11:27 5
Кабмин 2020-04-12T11:33:32+03:00
Українські Новини
В доработанном госбюджете решили не отказываться от финансирования развития регионов

В доработанном госбюджете решили не отказываться от финансирования развития регионов

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, Госбюджет, Финансирование, Госбюджет-2020, развитие регионов
Госбюджет Фото: pixabay.com
Госбюджет Фото: pixabay.com

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на текущий год предусматривает сокращение финансирования Фонда регионального развития на 34,7%, или на 2,6 млрд гривен до 4,9 млрд гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

Также предлагается уменьшить субвенцию местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий на 300 млн гривен до 1,7 млрд гривен, а субвенцию на поддержку развития объединенных территориальных общин в размере 2,1 млрд гривен полностью обнулить.

Кроме того, предлагается отказатся от выделения 1,6 млрд гривен на пополнение уставного капитала Фонда энергоэффективности в текущем году и от финансирования программы доступного жилья в размере 100 млн гривен.

Отметим, изначально в проекте изменений предлагалось полностью отказаться от финансирования проектов Фонда регионального развития.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля.

 

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