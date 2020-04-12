В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар: радиация норму не превышает

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения 11 апреля спасатели продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств в то время, как перемещение потенциально опасного воздуха с пожаров по прогнозам проходит через Киев и три района области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что горение травяного настила, камыша и лесной подстилки наблюдается отдельными ячейками.

К тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, из них от ГосЧС 257 человек л/с и 59 ед. техники в том числе 3 самолета и 3 вертолета ДСНС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов - 240 т воды (самолеты АН - 32 совершили 8 сбросов - 64 т воды и вертолеты МИ - 8 осуществили 88 сбросов - 176 т ​​воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч., На КДП Дитятки 0,01 мР/ч. При контрольно-допустимому уровню в 0,055 мР/ч.).

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля.

Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело, также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.