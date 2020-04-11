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11 апреля 2020, суббота, 23:42 19
Общество 2020-04-11T23:42:01+03:00
Українські Новини
Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье

Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье

Анна Рудык
Вербное воскресенье, Коронавирус, Митрополит Киевский Епифаний, Епифаний, карантин в Украине
Вербное воскресенье. Фото: рixabay
Вербное воскресенье. Фото: рixabay

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - сказал он.

При этом Епифаний отметил, что священнослужители ПЦУ в молитве рядом с верующими.

Как сообщали Українські Новини, для проведения обряда освящения куличей в карантин рассматриваются несколько вариантов. Священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины. 

Также священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.

Кроме того, в Вербное воскресенье по всей Украине ударят сильные заморозки. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+16 градусов.

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