Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - сказал он.

При этом Епифаний отметил, что священнослужители ПЦУ в молитве рядом с верующими.

Как сообщали Українські Новини, для проведения обряда освящения куличей в карантин рассматриваются несколько вариантов. Священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины.

Также священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.

Кроме того, в Вербное воскресенье по всей Украине ударят сильные заморозки. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+16 градусов.