Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля

Несмотря на то, что у 4 депутатов коронавирус, Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля, в 14:00.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в ходе брифинга по итогам совещания с председателями фракций и депутатских групп в пятницу, передают Українськi Новини.



"Мы обсудили те вопросы, которые скорее всего будут выноситься на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14:00", - сказал он.



По словам Разумкова, заседание будет недолгим.



Председатель парламента отметил, что депутаты, кроме изменений в госбюджет на 2020 год, намерены рассмотреть законопроект №2370 о геокадастрах, законопроект №3320 о предотвращении распространения коронавирусной болезни, №2339 об усилении ответственности за поджог травы, №3132 об антимонопольном комитете.



Кроме этого, Рада рассмотрит законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями Президента и 13 проектов постановлений об отмене голосования за законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.



На ближайшем внеочередном заседании парламент не намерен рассматривать законопроект №2571 о банках.



Как сообщали Українськi Новини, к законопроекту о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам подано более 13 тыс. поправок.