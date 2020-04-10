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10 апреля 2020, пятница, 12:59 189
Верховная Рада и партии 2020-04-10T13:01:00+03:00
Українські Новини
Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля

Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Разумков Дмитрий, Госбюджет-2020
Верховная Рада
Верховная Рада

Несмотря на то, что у 4 депутатов коронавирус, Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля, в 14:00.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в ходе брифинга по итогам совещания с председателями фракций и депутатских групп в пятницу, передают Українськi Новини.

"Мы обсудили те вопросы, которые скорее всего будут выноситься на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14:00", - сказал он.

По словам Разумкова, заседание будет недолгим.

Председатель парламента отметил, что депутаты, кроме изменений в госбюджет на 2020 год, намерены рассмотреть законопроект №2370 о геокадастрах, законопроект №3320 о предотвращении распространения коронавирусной болезни, №2339 об усилении ответственности за поджог травы, №3132 об антимонопольном комитете.

Кроме этого, Рада рассмотрит законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями Президента и 13 проектов постановлений об отмене голосования за законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

На ближайшем внеочередном заседании парламент не намерен рассматривать законопроект №2571 о банках.

Как сообщали Українськi Новини, к законопроекту о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам подано более 13 тыс. поправок.

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