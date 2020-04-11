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11 квітня 2020, субота, 16:32 6
Верховна Рада і партії 2020-04-11T18:15:01+03:00
Українські Новини
Комітет Ради схвалив поправки до держбюджету на 2020 рік

Комітет Ради схвалив поправки до держбюджету на 2020 рік

Таня Войтюк
Бюджет, Верховна Рада, Держбюджет-2020, Комітет Верховної Ради з питань фінансів
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти проект змін державного бюджету за основу і в цілому, який Рада обговорить 13 квітня на позачерговому засіданні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету Верховної Ради з питань бюджету, передають Українські Новини.

"Рекомендовано Верховній Раді законопроект за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань бюджету спільно з Міністерством фінансів", - йдеться в ньому.

За словами депутата парламенту Олексія Гончаренка (фракція "Європейської солідарності") порівняно з внесеним Кабінетом Міністрів проектом, затверджені наступні зміни: зменшено фонд на боротьбу з коронавірусом COVID-19 на 2 млрд гривень до 64,9 млрд гривень, відновлені дотації аграріям у розмірі 4 млрд гривень (Кабмін пропонував 2,5 млрд гривень), додані 100 млн гривень на будівництво аеропорту в Днипре (Кабмін пропонував не виділяти коштів зовсім), додані 21 млн гривень на Український інститут при Міністерстві закордонних справ, додано 15 млн гривень на Національний парк "Софіївка".

Гончаренко також зазначив, що пропозиція обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників державних підприємств та членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних заробітних плат (47 тис. гривень) не тільки на час карантину, а до кінця 2020 року не набрало достатньої кількості голосів і був відхилений.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.

Тим часом, США виділили Україні 1,2 млн доларів гуманітарної допомоги для протидії поширенню коронавіруса, А МВФ і СБ дозволили групі країн зупинити повернення кредитів. Але не сказали кому саме.

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