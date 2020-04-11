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11 квітня 2020, субота, 11:00 18 Інфографіка
Медицина 2020-04-11T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні вперше кількість тих, хто видужав від коронавірусу, перевищила число померлих

В Україні вперше кількість тих, хто видужав від коронавірусу, перевищила число померлих

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу

В той час, як в Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу, а всього вже більше 2,5 тис. інфікованих, вперше кількість тих, хто видужав від COVID-19 перевищила кількість померлих.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на 09:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнта)", - сказано в ньому.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Відео як вберегтися:

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