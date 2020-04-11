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11 апреля 2020, суббота, 09:41 1320 Инфографика
Медицина 2020-04-11T09:43:44+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2,5 тыс. инфицированных

В Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2,5 тыс. инфицированных

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом

В то время, как на утро 10 апреля в мире диагностировали 1 698 416 заражений COVID-19, а количество смертей перевалило за 100 тысяч, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2 511 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 73 летальных, 79 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 308 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 26557 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и Ивано-Франковской областях.

Ситуация по регионам:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
м. Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Также в Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки.

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