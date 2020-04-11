В Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2,5 тыс. инфицированных

В то время, как на утро 10 апреля в мире диагностировали 1 698 416 заражений COVID-19, а количество смертей перевалило за 100 тысяч, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2 511 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 73 летальных, 79 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 308 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья. Всего в Украине исследовано 26557 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР (лабораторная диагностика). В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%). Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и Ивано-Франковской областях. Ситуация по регионам: Винницкая область - 151 случай;Волынская область - 52 случая;Днепропетровская область - 55 случаев;Донецкая область - 11 случаев;Житомирская область - 74 случая;Закарпатская область - 60 случаев;Запорожская область - 64 случая;Ивано-Франковская область - 274 случая;Кировоградская область - 106 случаев;м. Киев - 396 случаев;Киевская область - 149 случаев;Львовская область - 96 случаев;Луганская область - 3 случая;Николаевская область - 0 случаев;Одесская область - 51 случай;Полтавская область - 24 случая;Ровенская область - 103 случая;Сумская область - 69 случаев;Тернопольская область - 208 случаев;Харьковская область - 8 случаев;Херсонская область - 28 случаев;Хмельницкая область - 18 случаев;Черновицкая область - 409 случаев;Черкасская область - 93 случая;Черниговская область - 9 случаев. Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине. Также в Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки.