Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину

Умерших от коронавируса в Украине больше чем выздоровевших, так как это только начало вспышки эпидемии.

Об этом Українським Новинам сообщила вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан.

"Это не потому, что у нас плохо оказывают помощь или не умеют, а потому что просто мы еще на начале эпидемии, и сейчас будут поступать самые тяжелые, а когда уже эпидемия пойдет на спад, как в Италии или Германии, то тогда, конечно, смертность будет уменьшаться, всегда в начале вспышки смертность будет выше, потому что группа риска начинает болеть в первую очередь", - сказала она.

Кожан отметила, что такая статистика также связана с малым количеством тестируемых, что обусловило бы разбавление количества умерших, заболевших и выздоровевших.

"Мы только начали лечить пациентов и говорить, что у нас плохо или хорошо - нельзя. Кроме того, надо посмотреть статистику умерших, то есть от чего они умерли - от коронавируса или на его фоне умерли от хронических заболеваний", - добавила она.

Также она сообщила, что только через 2 недели можно будет оценить эффективность лечения заболевших, так как большинство из них были инфицированы недавно, а для того, чтобы определить выздоровевшего человека требуется как минимум 21 день и 3 отрицательных анализа, а таких пациентов на данный момент очень мало.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 9 апреля из 1892 заболевших коронавирусом умерших - 57 человек и 45 - выздоровевших.

По всему миру заразились почти 1,5 млн человек.

Ранее в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.