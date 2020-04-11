Вице-премьер-министр Алексей Резников получил 46 тыс. гривен зарплаты

Заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова за март составила 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Резникову за март была начислена зарплата в размере 45 994 гривны, из них должностной оклад составил 38 328 гривен, командировочные - 7 665 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 968 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 37 025 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. До этого о его возможном назначении заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Алексей Резников задекларировал зарплату в 19,9 млн гривен в 2019 году.

Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.