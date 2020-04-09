"Укрпочта" и AliExpress запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину

Акционерное общество "Укрпочта" и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передают Українськi Новини.



По его словам, это даст возможность доставлять посылки из Китая за привычные 14-20 дней максимум (опции AliExpress Saver Shipping и Cainiao Super Economy).



"Работать будет так: грузовые самолеты с вашими посылками из Китая летят в Европу, из Европы на самолетах Ан-26 авиакомпании "Элерон" во Львов, где посылки моментально проходят таможню и сортировку и разъезжаются по 15 миллионам почтовых ящиков страны. Уже завтра первый такой самолет привезет 4,1 тонны посылок", - отметил Смелянский.



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Кроме того, директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США. Ежемесячная зарплата в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен.