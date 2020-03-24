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24 марта 2020, вторник, 14:55 531
Общество 2020-03-24T16:45:03+02:00
Українські Новини
"Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки в больницы

"Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки в больницы

Анна Рудык
Больницы, Укрпочта, Доставка, карантин в Украине
"Укрпочта". Фото: prompolit.info

Акционерное общество "Укрпочта" начало бесплатную доставку посылок в больницы, в которые Киев распределяет маски и дезинфекторы в первую очередь.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передают Українськi Новини.

"Вчера мы запустили доставку лекарств и перевод с карточки домой, которые мы сделали, чтобы помочь людям в группе риска. Сегодня мы хотим помочь тем, чей риск не измеряется группами - это врачи. "Укрпочта" запускает бесплатную доставку до больниц (список будет) масок, халатов, перчаток и т.д. Начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, с любого отделения "Укрпочты", или вызвав курьера, можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста - только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок "для лікарні". В областные центры до 30 кг в райцентры до 5 кг", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Криклий пообещал, что "Укрпочта" будет доставлять лекарства.

Также пенсии теперь доставят на дом: в "Укрпочте" рассказали, как карантин отразится на выплатах.

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