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10 квітня 2020, пʼятниця, 21:07 14
Транспорт 2020-04-10T22:06:14+03:00
Українські Новини
"Укрпошта" має намір закупити автомобілів Fiat Doblo Maxі на майже 8,5 млн євро

"Укрпошта" має намір закупити автомобілів Fiat Doblo Maxі на майже 8,5 млн євро

Кира Молчанова
Укрпошта, автомобілі, Держзакупівлі
Укрпошта. Фото: itc.ua
Укрпошта. Фото: itc.ua

Акціонерне товариство "Укрпошта", що буде доставляти в переддень Великодня паски за попереднім замовленням, домовилося з торговим домом "Укрлада" (Київ) про закупівлю 500 автомобілів для пересувних відділень за 8,445 млн євро.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передають Українські Новини.

"Укрпошта" підписала договір з "Укрладою" і ПУМБ на придбання 500 новеньких автомобілів. В результаті запеклої конкурентної боротьби "Укрпошта" отримала автомобілі Fiat Doblo Maxi зі всім необхідним дообладнанням і трирічним технічним обслуговуванням з 20% знижкою на базову модель в порівнянні з роздрібною ціною. Тендер був проведений майже 8,5 млн євро. Умови фінлізингу від банку ПУМБ: на 3 роки під 6% річних в євро", - написав він.

За словами Криклія, до кінця 2020 року "Укрпошта" запустить пересувні відділення в населених пунктах 5 областей України, при цьому до кінця літа перші 100 машин з'являться в Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрпошта" та AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази на тиждень.

До цього "Укрпошта" початку безкоштовну доставку посилок в лікарні, в які Київ розподіляє маски і дезінфектори.

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