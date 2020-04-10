"Укрпошта" має намір закупити автомобілів Fiat Doblo Maxі на майже 8,5 млн євро

Акціонерне товариство "Укрпошта", що буде доставляти в переддень Великодня паски за попереднім замовленням, домовилося з торговим домом "Укрлада" (Київ) про закупівлю 500 автомобілів для пересувних відділень за 8,445 млн євро.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передають Українські Новини.

"Укрпошта" підписала договір з "Укрладою" і ПУМБ на придбання 500 новеньких автомобілів. В результаті запеклої конкурентної боротьби "Укрпошта" отримала автомобілі Fiat Doblo Maxi зі всім необхідним дообладнанням і трирічним технічним обслуговуванням з 20% знижкою на базову модель в порівнянні з роздрібною ціною. Тендер був проведений майже 8,5 млн євро. Умови фінлізингу від банку ПУМБ: на 3 роки під 6% річних в євро", - написав він.

За словами Криклія, до кінця 2020 року "Укрпошта" запустить пересувні відділення в населених пунктах 5 областей України, при цьому до кінця літа перші 100 машин з'являться в Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрпошта" та AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази на тиждень.

До цього "Укрпошта" початку безкоштовну доставку посилок в лікарні, в які Київ розподіляє маски і дезінфектори.