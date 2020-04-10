АТБ снимет торговые наценки на отдельные категории товаров на период карантина

После того, как для пенсионеров в супермаркетах сети "АТБ" ввели спецчасы, компания "АТБ-Маркет" решила снять торговые наценки на отдельные категории товаров на период карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"АТБ-Маркет" с 10 апреля снимает торговую наценку на определенные категории продуктов питания первой необходимости", - сказано в нем.

Отмечается, что речь идет о таких товарах, как крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, молоко, яйца, овощи.

Реализация продуктов без торговой наценки будет осуществляться до момента снятия ограничительных мер, установленных Кабинетом Министров.

Как сообщали Українськi Новини, "АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров в тестовом режиме.

Ранее "АТБ-Маркет" решил повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

Кроме того, паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.

Напомним, Аваков предполагает, что карантин закончится в мае.