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25 марта 2020, среда, 05:45 607
Общество 2020-03-25T05:45:01+02:00
Українські Новини
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей

Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей

Анна Рудык
Продукты, Пенсионеры, Карантин, АТБ, карантин в Украине
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

В связи с тем, что пенсионеры являются самой уязвимой перед коронавирусом категорией населения, компания "АТБ", которая запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям, вводит специальное время для обслуживания людей пожилого возраста. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Так, сообщается, что для обслуживания пенсионеров в магазинах сети "АТБ" выделено время ежедневно с 9 до 10 утра.

"Учитывая то, что магазины сети АТБ посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - сказано в нем.

Руководство сети просит остальных покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям и выбрать для себя другое время для посещения магазинов, чтобы предоставить пенсионерам без лишних рисков для здоровья и очередей сделать необходимые закупки.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

Также компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. 

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